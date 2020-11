TOP NEWS Ore 20 - Tutte le parole di Dal Pino. Moratti libera Eriksen. Il bollettino

vedi letture

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti del pomeriggio:

Protezione Civile, il bollettino: 27.354 nuovi contagiati (+5.294 positivi rispetto a ieri). 506 morti in 24h - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Dal Pino: "Non stiamo chiedendo soldi al Governo. Non banalizziamo il calcio, è nel nostro DNA" - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

TMW - Lazio, oggi Leiva è tornato a lavorare in gruppo. Out Luiz Felipe ed Escalante - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Italia, azzurri già in campo per preparare sfida con Bosnia. Ok il secondo giro di tamponi - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Moratti: "Eriksen? Se continua così, potrebbero scambiarlo. Avrei preso Koulibaly" - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Francia, cattive notizie per Pirlo: Rabiot non si allena in gruppo in vista della Svezia - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Scadenza 2021. L'approfondimento di TMW sui possibili parametro zero del futuro - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

TMW NEWS - La Nazionale piace sempre di più. L'addio al calcio del Jefecito Mascherano - Leggi la notizia: CLICCA QUI!