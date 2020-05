TOP NEWS Ore 24 - Il CTS gela la Serie A sulla quarantena. Bundesliga, i risultati degli anticipi

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti della mattina.

Il Comitato Tecnico Scientifico gela la Serie A. La quarantena light non esiste: "Rimane 14 giorni"

Lione, la battaglia di Aulas in Parlamento: il Senato respinge emendamento sulla ripresa

TMW - Proposta della Lega Pro: play off e play out per i verdetti. Prime 3 in B e ultime 3 in D

Caso Lotito-Zarate, "Le Iene" rinviano il servizio per l'eventuale replica del patron biancoceleste

LIVE TMW - DIRETTA BUNDESLIGA - Finali: Pari B. M'Gladbach, colpaccio Wolfsburg a Leverkusen

Lega Serie A, domani sarà depositato un decreto ingiuntivo nei confronti di Sky

L'AIC ribadisce: "Orari migliori restano 18.45 e 21, non siamo preoccupati dagli infortuni"

Douglas Costa parla chiaro: "Ho scelto la Juventus per vincere la Champions League"