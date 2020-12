TOP NEWS ore 24 - Serie A, tutti i risultati di serata e la classifica. Inter a -1 dalla vetta

vedi letture

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti di oggi.

Nzola lancia lo Spezia, Barrow pareggia e sbaglia un rigore nel recupero: 2-2 al Picco - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Fiorentina e Sassuolo si dividono i punti in palio: giusto pareggio per 1-1 al Franchi - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Nzola lancia lo Spezia, Barrow pareggia e sbaglia un rigore nel recupero: 2-2 al Picco - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Dilly ding, dilly dong - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Una vittoria pesantissima e vetta a 1 punto: l'Inter vince 1-0. Il Napoli avrebbe meritato di più - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

A Parma non si segna più: terzo 0-0 di fila. Dopo Fiorentina e Benevento, si ferma il Cagliari - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Serie A, la classifica aggiornata: stop Milan, l'Inter vola a -1. Il Napoli è quarto, scatto Samp - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

LIVE TMW - Parma, Liverani: "Fatta partita di personalità. Ci manca cattiveria per vincere le gare" - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

LIVE TMW - Inter, Conte: "Sensi? Spero adesso in un po' di pace. Per lui, ma anche per me" - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Sassuolo, De Zerbi: "Gestione arbitrale poco serena. Rigore? C'era fallo su Locatelli" - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Milan, Pioli: "Partita complicata e difficile, i gol subiti stanno diventando un po' troppi" - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

LIVE TMW - Sampdoria, Ranieri: "Ho dato una pausa di riflessione a Candreva. Tutto si può risolvere" - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Fiorentina, Prandelli: "Grande reazione. Ho avuto le risposte che mi aspettavo" - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Lo sfogo di Gattuso: "Solo in Italia ti buttano fuori per un vaffanculo dopo un rigore dubbio!" - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

LIVE TMW - Hellas, Juric: "A Lovato servono anni: chi non la pensa così non capisce di calcio" - Leggi la notizia: CLICCA QUI!