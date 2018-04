Top player a costo zero: un protagonista esce di scena

© foto di Imago/Image Sport

Certamente tra i colpi a parametro zero più interessanti del panorama continentale ci sarebbe anche il profilo di Marouane Fellaini. Il condizionale, tuttavia, è d’obbligo, perché la grande e decisiva prestazione fornita contro l’Arsenal ha rigenerato le discussioni relative al futuro del centrocampista belga, e le parole di Mourinho del post partita risuonano come una ineluttabile sentenza. Il tecnico del Manchester United ha infatti assicurato la firma di uno dei suoi pupilli per la permanenza ad Old Trafford. In barba agli scenari di mercato descritti nelle settimane passate, e soprattutto con buona pace delle tante società, italiane comprese, che si erano interfacciate con l’entourage dello stesso Fellaini con l’obiettivo di assicurarselo a costo zero a partire dal prossimo luglio. Insomma: il mercato dei top player a parametro perde uno dei suoi protagonisti annunciati. Per la gioia di Mourinho.