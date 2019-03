Torchia: "Icardi verrà riaccolto. Rugani? Sarà allenato da Allegri ancora"

© foto di Federico De Luca

Davide Torchia, agente FIFA, su RMC Sport 'Live Show':

Sulla Serie A:

"Non è vero che il campionato italiano sia il meno allenante. Levato quello inglese, è il più allenante che ci sia. Si può tranquillamente perdere con l'ultima in classifica".

Ti aspettavi il Brescia primo in classifica?

"Con tutto il rispetto per chi c'era prima, Cellino ha cercato di ridare una struttura a una società che era in una zona morta: dalla sede nuova ai campi d'allenamento. Sono piccole cose che contribuiscono a creare un senso d'appartenenza che ti fa rendere di più. Poi sono stati inseriti dei giocatori di qualità, penso all'acquisto del mio assistito Torregrossa lo scorso gennaio per un milione di euro, una cifra importante per la B. C'è stata una progettazione. C'era da aspettarselo che il Brescia avrebbe fatto bene".

Potrebbe essere l'anno della svolta per Torregrossa, che è un '92 ed è nel pieno della sua maturità calcistica...

"Ci sono degli snodi importanti nella carriera di un calciatore, si devono incastrare bene determinate situazioni. Ha qualità e forza morale, è un professionista serio. Sta facendo bene e deve continuare così. Facendo i debiti scongiuri, se il Brescia dovesse salire potrebbe avere la spinta giusta. Levato qualche caso sporadico, l'attaccante italiano fa fatica a stare in Serie A, dove i posti sono più per gli stranieri. Col tutto il rispetto per il Chievo, Pellissier ha giocato solo lì nonostante abbia fatto più di 100 gol...".

Sul caso Icardi:

"La situazione non ha fatto bene a nessuno. Gli agenti devono assumere determinati atteggiamenti. Credo e spero che ci sia qualche ragazzino che crescerà pensando di voler giocare tutta la carriera in una squadra. Quando c'è un problema bisogna chiudersi in una stanza e parlare per decidere cosa fare, senza usare social e comunicati. Sembra una cosa facile ma ormai non si fa più. Ci sarà voluta tutta la diplomazia di Marotta per ricucire il caso. Icardi è un grande campione e verrà riaccolto dal gruppo".

Su Rugani:

"La Juventus ha dimostrato di voler puntare sul calciatore, perché lo ritiene all'altezza della situazione, e anche noi vorremmo proseguire con loro. Se sarà allenato da Allegri alla Juventus anche il prossimo anno? Credo proprio di sì".