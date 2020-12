Torino, 10 milioni di motivi per non esonerare Giampaolo ma c'è già una lista di possibili sostituti

vedi letture

Roma, Bologna e Napoli. E' questo il cammino del Torino da qui a Natale, un cammino che determinerà la permanenza in panchina o l'addio del tecnico granata Marco Giampaolo. Cairo ha fiducia in lui dopo averlo scelto in estate, ma non solo per una questione tecnica. 10 milioni lordi infatti sarebbe la cifra che il presidente del Toro lascerebbe per strada tra stipendi del tecnico e del suo numero staff, con l'addio dell'attuale allenatore, motivo in più per provare ad andare avanti. In caso di china al ribasso però, ecco che una scossa potrebbe rendersi necessaria. L'opzione low cost porterebbe a Longo, che però non si è lasciato bene con Vagnati. Altrimenti Semplici, che con lo stesso ds granata ha portato al successo la SPAL negli scorsi anni. Il presidente però, in caso di cambio in corsa, preferirebbe altri profili a cominciare da Ballardini, su cui però c'è anche il Genoa, oppure Davide Nicola che però dovrebbe liberarsi dal Genoa. Stesso discorso per il Parma con D'Aversa, altro candidato. Infine occhio a Donadoni, libero dopo l'esperienza in Cina. A riportarlo è Tuttosport.