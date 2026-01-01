Ricerca
19:15TMWFiorentina, buone notizie dopo la vittoria con la Cremonese: è finito il ritiro al Viola Park
19:00Fiorentina, Vanoli esplode: "Kean? Inutile buttare m***a su questi casi". Poi parla del mercato
18:53Cremonese, Vandeputte: "Gol nel finale fa male, ma rispetto al solito è mancata la prestazione"
18:23De Laurentiis gioisce per il suo Napoli: "La striscia di Conte e della squadra continua, bravi!"
18:09Live TMWFiorentina, De Gea: "Da capitano porto un po' di calma. Serve unione da parte di tutti"
17:52TMWRisse e tensione, poi segna Kean e il Franchi torna a crederci: Fiorentina-Cremonese 1-0, le immagin...
17:37Fiorentina, ora inizia l’era Paratici. Kean manda un messaggio al ds che l'ha già ceduto una volta
Editoriale di Luca Calamai Juve disastro attacco: David e Openda da vendere subito e Vlahovic andrà via a giugno a zero. Dea schiaffo al Gasp. Raspadori non basta alla Roma. Tre motivi per cui il Milan può vincere lo scudetto
