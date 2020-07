Torino, 270 minuti di paura. E Ferrara è tabù: 56 anni senza successi

Sono rimaste in tre: l’Udinese, infatti, ha rinviato i festeggiamenti dello scudetto della Juventus, tirandosi fuori dalla lotta salvezza. E così, gli ultimi 270 minuti rappresenteranno una lunga maratona per Lecce e Genoa, oltre ovviamente al Toro. Perché i granata, nonostante abbiano ancora un margine di sicurezza sulla serie B, non possono ancora sentirsi tranquilli. Sei punti sulla terzultima, con il match point di Ferrara a disposizione per domani: una vittoria per chiudere la questione, ma la Spal rappresenta un tabù per il Toro.

Era il 5 aprile del 1964, la formazione di Nereo Rocco espugnò il Comunale di Ferrara per 0-1 grazie a una rete di Hitchens. E’ stato uno dei quattro successi granata nella storia, con il bilancio di 19 precedenti complessivi che si conclude con nove pareggi e quattro sconfitte. Ed è proprio il segno “X” a caratterizzare le ultime trasferte del Toro al Mazza: uno scialbo 0-0 l’anno scorso con Mazzarri, un incredibile 2-2 nella stagione precedente con Mihajlovic, quando la doppietta di Iago Falque dopo dieci minuti sembrava aver spianato la strada e invece i ragazzi di Leonardo Semplici riuscirono a pareggiare. Per Longo e i suoi ragazzi sarà un’altra tappa fondamentale in chiave salvezza, anche perché nelle ultime due giornate il coefficiente di difficoltà tornerà ad alzarsi.

Perché Belotti e compagni chiuderanno il campionato contro Roma e Bologna: i giallorossi sono ancora in corsa per un posto nei gironi di Europa League della prossima stagione, mentre tra i rossoblù c’è un certo Mihajlovic in cerca di rivincite dopo l’esonero del 4 gennaio di due anni. E Genoa e Lecce? I salentini saranno impegnati al Dall’Ara, il Grifone attenderà l’Inter, ecco perché diventa ancor più fondamentale la sfida dei granata a Ferrara. Nelle ultime due, invece, i ragazzi di Nicola faranno visita al Sassuolo e chiuderanno a Marassi contro il Verona, Liverani cercherà i punti salvezza contro Udinese e Parma. Questo il programma degli ultimi 270 minuti, il Toro vuole tirarsi fuori già domani.