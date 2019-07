Torino, 30 milioni al Napoli per il "pacchetto" Verdi e Mario Rui

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La richiesta di Aurelio De Laurentiis è chiara: 25 milioni, cioè quanto gli azzurri hanno speso l'anno passato, per il trasferimento di Simone Verdi al Torino. Il compito del direttore sportivo Bava è limare una richiesta ritenuta eccessiva da Cairo, alla luce anche dell'interesse mostrato per un altro "esubero" azzurro, come Mario Rui: l'idea dei granata sarebbe quella di fare un pacchetto con italiano e portoghese, versando a De Laurentiis circa 30 milioni di euro. Per quanto riguarda l'esterno sinistro, l'alternativa a Mario Rui è rappresentata da Fares.