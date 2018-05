Torino, 50 giorni per far felice Mazzarri. Zaza e Izzo nel mirino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Cinquanta giorni per rendere felice Mazzarri". Lo scrive La Stampa, che parla del futuro del Torino e delle mosse sul mercato in entrata e in uscita della società granata. Ieri si è festeggiato il compleanno del presidente Cairo ma si è parlato anche di strategie e scelte da compiere. Il tecnico toscano vuole ripartire da certezze, come quella legata al modulo: il 3-5-2 sarà la solida base su cui costruire il nuovo Torino. Il rebus Belotti, però, è al primo posto dell'agenda del ds Petrachi. Il Milan è sempre in pressione, soprattutto dopo le dichiarazioni di ieri di Mirabelli, che ha annunciato la caccia a un grande attaccante. Nell'affare potrebbero rientrare Baselli, Locatelli, Borini e Cutrone. La dirigenza tiene sempre d'occhio sil profilo di Zaza, mentre in difesa, invece, si guarda in casa Napoli (Tonelli) e Genoa (Izzo).