Torino, 69 anni da Superga: Belotti legge gli "Invincibili" del mito

Dal corrispondente a Torino

Anche oggi il cielo piange. Pioggia a Superga, proprio come quel maledetto 4 maggio 1949. I ragazzi del Toro e migliaia di persone, come ogni anno, hanno ricordato la fine degli "Invincibili" del mito granata. E lo schianto di quell'aereo rientrato da Lisbona dopo un'amichevole con il Benfica: furono 31 i morti nella Tragedia di Superga. Trentuno nomi che oggi capitan Belotti, nel silenzio generale e in compagnia della squadra al completo, di Mazzarri e del presidente Cairo, ha letto sulla lapide dei caduti celebrando il Grande Torino: momento, come ovvio che sia, sempre molto commovente, al termine del quale è proseguito un lungo applauso. "Forse era troppo meravigliosa questa squadra perché invecchiasse. Forse il destino voleva arrestarla nel culmine della sua bellezza" le parole di Daniele Baselli, che il giovane centrocampista granata ha voluto al suo profilo twitter poco prima della commemorazione.