Torino, 8 in Nazionale: Sirigu e Zaza in azzurro contro Ucraina e Polonia

Dal corrispondente a Torino

Il campionato si prende una pausa, la seconda della stagione, e la delegazione granata formata da otto giocatori è pronta a vivere amichevoli e competizioni con le rispettive Nazionali. A vestire la maglia azzurra saranno Sirigu e Zaza (questa volta non c'è Belotti nella lista di Mancini). Al portiere e all'attaccante granata toccherà l'amichevole del 10 ottobre a Genova contro l'Ucraina, e la gara di Nations League a Chorzow con la Polonia in scena domenica 14 ottobre. Edera e Parigini, invece, saranno impegnati nelle due amichevoli contro il Belgio, a Udine l'11 ottobre, e Tunisia in programma il 15 ottobre al Menti di Vicenza.

AZZURRO A PARTE - Ola Aina con la sua Nigeria affronterà due sfide contro la Libia: il 12 e il 15 ottobre, valevoli per le qualificazioni alla Coppa d'Africa. Il moldavo Damascan sarà in campo per la doppia gara di Nations League contro San Marino, 12 ottobre, e Bielorussia il 15 ottobre. Lukic vestirà la maglia della Serbia nelle partite di Nations League con Montenegro e Romania, previste per l'11 e il 14 ottobre. Rincon e il suo Venezuela, infine, sfideranno in Spagna in amichevole la Rappresentativa dei Paesi Baschi in Spagna, il 12, e gli Emirati Arabi Uniti il 16 ottobre.