Torino, a Brescia la ripartenza. Ma la strada verso la guarigione è ancora lunga

Non è tutto oro quello che luccica. E così vale per il successo del Torino sul campo del Brescia: fondamentale per mettere fine alla lunghissima striscia senza vittorie (6 gare) e senza gol all'attivo (5 gare) e convincente per il risultato finale, molto meno per la prestazione e il gioco offerto. Una premessa, però, è doverosa: in pochi si sarebbero aspettati uno 0-4 del genere, tra i problemi palesati dalla formazione di Walter Mazzarri e la voglia di rilancio delle rondinelle del nuovo corso Fabio Grosso. Quindi, è da elogiare l'approccio di Belotti e compagni, che hanno reso semplice un compito che alla vigilia sembrava pieno di difficoltà. D'altra parte, il Brescia si è fatto male principalmente da solo: le ingenuità sui due rigori e il rosso a Mateju sono errori da matita blu, il Gallo però è stato freddissimo dal dischetto. Ad inizio ripresa, poi, soltanto un Salvatore Sirigu nuovamente in formato super ha evitato che riapparissero i vecchi fantasmi.

Squadra da guarire - Tre gli interventi decisivi dell'estremo difensore granata, che hanno permesso di mantenere inviolata la porta e di bloccare sul nascere la voglia di rimonta del Brescia. La manovra granata, in ogni caso, è apparsa ancora poco fluida: non è un caso, infatti, se il primo vero tiro in porta su azione sia arrivato allo scoccare del minuto 68, con Joronen attento su Belotti. Certamente nel finale è venuto fuori il vero Toro, ma quando il risultato era praticamente acquisito e la squadra di Grosso era uscita definitivamente dalla partita. Altro aspetto positivo del pomeriggio al Rigamonti è la rinascita di Berenguer, alla prima doppietta da quando è in Italia, che ora si candida a rientrare nelle gerarchie di Mazzarri. Tre punti che permettono di vivere una pausa più serena, ma la strada verso la completa guarigione del Toro resta ancora lunga