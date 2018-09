Torino, a gennaio possibile nuovo assalto a Manuel Lazzari

Manuel Lazzari, esterno della SPAL fresco di convocazione in Nazionale da partedel ct Roberto Mancini, continua ad essere un obiettivo di mercato del Torino. In estate i granata avevano cercato di prenderlo, ma la squadra ferrarese aveva chiesto una cifra considerata troppo alta per il suo cartellino. Dopo l'ottimo inizio e la bella prova proprio contro i granata, il Toro potrebbe riprovarci, magari già dal prossimo mercato di gennaio. A riportarlo è Torinogranata.it.