Torino, a gennaio può tornare di moda l'idea di scambio tra Izzo e Vecino con l'Inter

Secondo quanto riportato da Tuttosport, a gennaio potrebbe tornare di moda uno scambio tra Torino e Inter con protagonisti Armando Izzo e Matias Vecino. Uno scambio che permetterebbe ai due club di mettere a bilancio buone plusvalenze e che allo stesso tempo permetterebbe ai giocatori di cambiare aria e rilanciarsi altrove. Soprattutto per il difensore granata, la vita in Piemonte si sta facendo dura tra infortuni e rendimento e rilanciarsi anche come riserva, in una squadra come quella nerazzurra sarebbe un lusso non da poco.