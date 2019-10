© foto di Insidefoto/Image Sport

Ci sono già alcune certezze in casa Torino per quanto riguarda il mercato di gennaio. Una delle priorità per il club del presidente Urbano Cairo, stando a quanto pubblicato da Tuttosport, riguarda lo sfoltimento della rosa attuale. Fra i partenti ci sono Simone Edera e Vittorio Parigini, elemento che nelle ultime due gare non sono stati neanche convocati da Walter Mazzarri, oltre a Vincenzo Millico, giovane stellina del settore giovanile granata che verrà ceduto in prestito per fare esperienza.

Uscirà anche un difensore. In bilico uno fra Gleison Bremer, Kevin Bonifazi, Koffi Djidji e Lyanco con il brasiliano, lo scorso anno ceduto al Bologna con profitto, che sembra il favorito a rimanere al 'Grande Torino'.