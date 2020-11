Torino, a gennaio tentativo per Nainggolan. Con l'Inter si tratta anche lo scambio Izzo-Vecino

vedi letture

Asse Inter-Torino sul mercato durante il mercato di gennaio. Come si legge sulle pagine di Tuttosport il nome ideale per il centrocampo granata è quello di Radja Nainggolan: l'ingaggio del belga è proibitivo per le casse granata, ma il giocatore, che piace molto in Cina, vorrebbe restare in Italia ed il Torino, che lo ha cercato in passato, farà un nuovo tentativo. La prima scelta è il “suo” Cagliari, con i granata che rappresentano una valida alternativa. E se la società di Giulini, già in estate vicina a riprendere l’ex della Roma, ha le risorse per ingaggiare il Ninja, non si vede perché il Toro dovrebbe tirarsi indietro in partenza.

Anche Vecino e Izzo nell'affare - Vagnati proverà ad aprire un confronto con l'Inter, inserendo nella trattativa anche Armando Izzo e Matias Vecino. I due club pensano a uno scambio, tra Izzo e Vecino, mentre il tema Nainggolan va soprattutto discusso con gli agenti del giocatore, così da trovare un accordo sull’ingaggio magari da spalmare fino al 2023.