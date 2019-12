Torino, a Genova una boccata d'ossigeno. Ma la contestazione resta

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Per una volta, il Torino ha fatto suo il celebre motto della Juventus. Perché a Genova, davvero, vincere non era importante, ma era l’unica cosa che contava. Bisogna riscattare lo 0-3 interno subìto la settimana prima contro l’Inter, rispondere alla contestazione dei tifosi, evitare di finire nella bagarre della lotta per non retrocedere. E i granata, pur con tante difficoltà e una buona dose di fortuna (un palo e una traversa colpiti dal Genoa), ce l’hanno fatta. Anche senza Belotti, il quale ha alzato bandiera bianca proprio nella rifinitura decisiva a poche ore dalla sfida, e con le scelte di Walter Mazzarri che hanno lasciato stupiti, con l’esclusione di Zaza non solo dalla formazione titolare ma anche dai subentrati. Bene la boccata d’ossigeno, per il resto la prova del Toro contro il Grifone è stata nettamente insufficiente.

Zero tiri in porta – Il colpo di testa vincente di Bremer, il siluro di Verdi dalla distanza al minuto numero 81: sono questi, di fatto, gli unici tiri in porta dei granata a Marassi. Una squadra che ancora una volta ha palesato enormi difficoltà nel costruire gioco, nel presentarsi in area di rigore, nel fare paura all’avversario. E se fino allo 0-1 del brasiliano l’uomo più pericoloso era stato Ansaldi con due inserimenti con i tempi giusti, allora significa che dalle parti del Filadelfia c’è ancora tantissimo da lavorare. Il clima intorno alla squadra, però, resta piuttosto teso.

Contestazione notturna – Al rientro da Genova, infatti, Belotti e compagni erano attesi da una nutrita rappresentanza di tifosi. Il luogo dell’incontro è stato l’Olimpico Grande Torino, dove i granata avevano lasciate le macchine sabato pomeriggio prima di partire per la Liguria. Cori contro la squadra, invitata a tirare fuori gli attributi, e pure contro il presidente Cairo e l’allenatore Mazzarri, esattamente come accaduto una settimana fa dopo la batosta nerazzurra. Un confronto dai toni accesi, con tanto di esplosione di una bomba carta, nella speranza di dare una svolta al campionato, che comunque resta anonimo. Non basta uno 0-1 risicato contro la terzultima in classifica a rianimare una piazza fortemente delusa non solo dai risultati stagionali, ma anche dall’atteggiamento in campo dei granata. E al Ferraris, oltre a ringraziare Bremer per lo stacco imperioso da tre punti, c’è da benedire la buona sorte: i due pali colpiti dal Genoa nel giro di pochi minuti hanno salvato il Toro dal tracollo.