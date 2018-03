Torino, è già futuro tra l'idea Badelj e un colpo in attacco per l'estate

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sul mercato del Torino e spiega che per il centrocampo c'è sempre l'idea Milan Badelj in scadenza con la Fiorentina. E' questo il profilo ideale per il mercato granata in cerca del regista per il 3-5-2 di Walter Mazzarri. In attacco possibile ritorno di fiamma per Gregoire Defrel della Roma e resta vivo il nome di Ilija Nestorovski del Palermo.