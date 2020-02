© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

La Repubblica oggi in edicola fa il punto sulla panchina del Torino, che dopo l'addio di Mazzarri verrà affidata a Moreno Longo: firmerà per quattro mesi ma è convinto di riuscire a essere qualcosa di più di uno scudo per Cairo, che grazie a lui di garantirà un minimo di pace sociale. E la sorpresa potrebbe arrivare anche in sede dirigenziale: a giugno potrebbe tornare Giampiero Ventura, come direttore tecnico.