Torino, è pressing per Laxalt: Roma e Fiorentina le concorrenti

Diego Laxalt per il Torino. Il punto lo fa Tuttosport oggi in edicola, spiegando che l'uruguaiano è un nome molto caldo per il mercato dei granata. Piace molto, da tempo, ed è sfida a Fiorentina e Roma. Preziosi alimenta l'asta, il ds Petrachi può mettere sul piatto soldi e giocatori come Acquah, Obi, Niang, Valdifiori e Berenguer.