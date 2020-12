Torino, a Roma favorita la linea a 3

Nell’alternanza di moduli che sta contraddistinguendo questa fase complicata della stagione del Torino, Giampaolo sembra predisposto nella scelta di provare con la linea a 3 difensiva nella sfida dell’Olimpico contro la Roma. Complice il sistema di gioco analogo che sta utilizzando Fonseca per i capitolini, il tecnico del Torino sembra orientato su una disposizione a specchio che possa inibire maggiormente le fonti di gioco romaniste, affidandosi davanti alla vivacità di Bonazzoli per affiancare il Gallo Belotti a discapito di Zaza destinato alla panchina dopo le ultime uscite poco proficue dal punto di vista realizzativo. L’unico vero ballottaggio è proprio legato alla difesa, laddove Armando Izzo sembra favorito rispetto a Bremer per far parte dell’undici titolare al fianco di Lyanco e Rodriguez. Una gara chiave per uscire da un momento di buio pesto.