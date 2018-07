Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti della mattina. Juve-CR7, Tuttosport: "Ronaldo sì alla Juventus, no a 200 milioni" - Leggi la news, CLICCA QUI! Juve-CR7, l'editoriale del direttore Criscitiello - Leggi...

Juve-Fiorentina, non solo Pjaca: i bianconeri puntano Chiesa e Milenkovic

Milan, proposto Borini alla Lazio per pagare Biglia

Oggi giocherebbero così: Bologna, Falcinelli ok. Palacio c'è

Fiorentina, spunta il nome di Radoja: non si allena col Celta

Juventus, 130 milioni in arrivo dai giovani: da Rugani a Pjaca e Kean

Napoli, nei giorni scorsi summit Ancelotti-Sanchez per Benzema e Achraf

Napoli, per Benzema è dura: servirà ma mediazione di Ancelotti

Torino, Acquah e Parigini all'Empoli per arrivare a Krunic

Inter, frenata su Malcom: il Bordeaux è in vendita

Fonseca: "Serie A in crollo verticale. Servono campioni come Ronaldo"

Rybolovlev non poteva comprare Milan: divieto UEFA di doppia proprietà

Milan, Donnarumma e Suso sono gli esuberi utili per fare cassa

Oggi giocherebbero così: Chievo, tante conferme. Djordjevic ok

Inter, nessuna altra richiesta per Rafinha. I nerazzurri sperano

Juve e Napoli, si riparte. Milan, uno stendardo per Gattuso

Il Torino prova a chiudere per Rade Krunic : secondo quanto riferito da Tuttosport , il club granata è fiducioso e conta di abbassare la richiesta dell'Empoli, pari a 7 milioni di euro. Con l'inserimento di contropartite: Petrachi ha già proposto Acquah, con l'aggiunta di Vittorio Parigini l'affare potrebbe arrivare alla fumata bianca.

