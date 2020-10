Torino, Adopo e Ferigra ora cercano chance all'estero. Per il difensore anche l'ipotesi MLS

Mercato chiuso in Italia, ma qualcosa potrebbe ancora accadere in uscita per il Torino. I giovani Michel Adopo (centrocampista classe 2000) ed Erick Ferigra (difensore ‘99) - sottolinea La Gazzetta dello Sport - in questi giorni convocato con la nazionale dell’Ecuador) sono infatti rimasti in granata: sfumati i trasferimenti rispettivamente alla Ternana e al Chievo, i due baby granata proveranno a trovare delle occasioni in quei campionati esteri dove i trasferimenti sono ancora possibili. Su Ferigra c’è il San José Earthquakes (Usa): lui riflette e si guarda intorno.