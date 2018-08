Torino, affare Krunic in stand-by. Spunta la concorrenza del Sassuolo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Torino non molla Rade Krunic (24) dell'Empoli, ma la trattativa resta in stand-by poiché Afriyie Acquah (26) non ha ancora accettato la soluzione toscana. Il Toro valuta il centrocampista ghanese due milioni di euro, mentre l'Empoli è disposto a scalare questa cifra dai sette milioni di euro chiesti per il calciatore bosniaco. L'affare può sbloccarsi con l'ok di Acquah, mentre su Krunic si registra l'interesse del Sassuolo.