Torino, affare Zaza: il Valencia chiede 15 milioni e Cairo prepara l'offerta

Il Torino continua a monitorare la situazione relativa a Simone Zaza e Tuttosport oggi in edicola fa il punto su quella che potrebbe essere la trattativa tra i granata e il Valencia. L'attaccante, alcuni mesi fa, valeva circa 30 milioni di euro ma dopo la decisione del club spagnolo di cederlo il suo cartellino ne vale adesso al massimo 15. Un vero affare per la società di Urbano Cairo che studia l'affondo per le prossime settimane.