Torino, ag. Baselli nega trattativa con la Lazio: "Non c'è nulla"

Daniele Baselli nel mirino della Lazio? La voce circola da un paio di giorni ma a spegnere l'entusiasmo dei tifosi laziali arrivano anche le parole di Giuseppe Riso, agente del centrocampista granata (così come di Roberto Gagliardini, accostato al Toro come possibile rinforzo): “Lazio? Sono solo chiacchiere. Non c’è nulla”, ha risposto secco al portale Cittaceleste.it che segue le vicende del club di Claudio Lotito. In realtà però l'affare avrebbe anche una sua logica legata ad un altro possibile colpo del Toro. Non è mistero infatti che anche la Lazio (ma non solo) da tempo abbia forte interesse per Manuel Lazzari. Cedendole un giocatore come Baselli, che piace molto a Simone Inzaghi, La coppia Cairo-Bava potrebbe ottenere un disinteresse della Lazio per il laterale destro della SPAL.