Torino, ag. Edera: "E' nel mirino delle big. Giuntoli lo stima molto"

Fonte: Tuttonapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Radio Crc nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Beppe Galli, procuratore tra gli altri di Simone Edera: "Edera è nell’ottica delle grandi squadre e il Napoli è da sempre interessato ai giovani di prospettiva e poi Giuntoli lo stima molto. E’ nato per far calcio, ha un sinistro incredibile, è tecnicamente molto dotato ed ha una facilità di corsa incredibile e tra qualche anno ne sentirete parlare molto.

Mi auguro che Sarri resti a Napoli, ma dipenderà dal programma del club azzurro. Sarri ha voglia di vincere e se il Napoli vorrà valorizzare i giovani, credo che l’allenatore andrà via. Domenica al San Paolo? No, in settimana sono stato a Napoli perché lì ho una sorella per cui è stato solo un viaggio di piacere”