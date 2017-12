Torino, ag. Edera: "Mai detto che la Juve sia interessata a Simone"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Beppe Galli, agente tra gli altri di Simone Edera, giovane talento del Torino ha smentito le presunte voci di un possibile interessamento della Juventus per l'ex Parma: "Non ho mai detto che c'è la Juventus su Edera. Il ragazzo sta bene a Torino dove sta seguendo un percorso di crescita con Mihajlovic. Piace a Giuntoli che non lo ha mai chiesto per portarlo a Napoli", le sue parole ai microfoni di Radio CRC.