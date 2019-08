Torino, ag. Kouadio: "Operazione ottima, vuole stuzzicare Mazzarri"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di Toronews.net, Filippo Pirisi, l'agente del 18enne terzino destro Christ Kouadio, prelevato dal Torino a parametro zero tra le file del Cagliari, ha raccontato interessanti retroscena di mercato che hanno visto anche l'Inter sulle tracce della giovane promessa granata: "Arrivò al Lanusei e fece un provino in Serie D quando gli chiesero che ruolo facesse. Lui rispose: "Non ho un ruolo, io corro". Così lo collocarono nel ruolo di esterno destro per sfruttare la sua grande corsa ed il fatto che fosse under, peraltro ben al di sotto degli under tipici di categoria. Fu tesserato immediatamente grazia alla signora Marta, sua mamma adottiva. Christ fece quattro mesi in D e poi, su corteggiamento dell’allora Responsabile del Settore Giovanile, Mario Beretta, suo vero scopritore, lo prese il Cagliari superando la concorrenza di Inter e Parma su tutte. Con la Primavera del Cagliari ha giocato prevalentemente esterno destro ma Sesia (tecnico del Torino Primavera, ndr) lo sta provando principalmente a sinistra, ruolo in cui già Max Canzi lo aveva utilizzato l’anno scorso. Io condivido l’approccio di mister Sesia, perché anche secondo me non è propriamente un quarto di difesa ma più un quinto di centrocampo, essendo valido in entrambe le fasi ed avendo caratteristiche principalmente offensive".

Sull’operazione del Torino: “Tralasciando il fatto che è stata fatta a parametro zero, il che la rende già praticamente ottima, penso che sia stata un’operazione intelligentissima perché Kouadio è indubbiamente, a detta di tutti, uno dei profili più importanti e di prospettiva della su fascia d’età, collocato stabilmente nelle Top 11 del campionato Primavera, e se pensiamo che ha solo due anni di calcio vero alle spalle, ha margini di crescita enormi. Quindi l’auspicio è che possa crescere ulteriormente grazie ad una società che cura i giovani in modo eccelso come il Torino. Come mai il Cagliari lo ha lasciato andare? “Non conosco a fondo i dettagli perché io ho preso in procura Kouadio solo quest’estate. Tuttavia lui scelse il Cagliari, ai tempi di Beretta, sia per questioni familiari che in base ad un certo tipo di aspettative. Al cambiare delle situazioni interne in casa rossoblù probabilmente, e legittimante, sono cambiati i criteri di valutazione o le possibilità e sono state fatte scelte diverse. Si è provato a lungo a trovare una quadra che soddisfasse tutte le parti ma, anche alla luce delle numerose offerte che nel frattempo il ragazzo riceveva, non si è trovata. Christ sarà comunque sempre grato a Mister Canzi ed a Daniele Conti, con cui mantiene un ottimo rapporto di stima ed affetto, nonché con tutta la Società rossoblù, ma nel calcio, si sa, spesso le strade si dividono nel rispetto delle ambizioni di ognuno“.

Chiosa sugli obiettivi del calciatore: “Sfruttare al cento per cento ogni opportunità che gli verrà data. Siamo contenti della scelta fatta e ci fidiamo del Torino e della sua esperienza, tipica di una società al top nella formazione dei giovani. E poi il sogno di Christ, pur sapendo che l’approdo in Serie A va meritato, è quello di stuzzicare l’attenzione di mister Mazzarri, che è sempre molto attento agli esterni di ruolo ed è un maestro del gioco sulle fasce. La strada è lunga e la concorrenza enorme, ma siamo stati invitati al ballo e vogliamo ballare“.