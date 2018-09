Torino, Aina: "Oggi contava solamente vincere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il successo sul Chievo, il difensore del Torino Ola Aina ha parlato in mixed zone: "Oggi contava solamente vincere, abbiamo fatto di tutto per portare a casa i tre punti e alla fine ci siamo riusciti. Abbiamo provato ad attaccare ma non era facile perchè loro si difendevano bene. Nel secondo tempo siamo riusciti a giocare di più, trovando il gol nel finale. Noi dobbaimo continuare a lavorare duramente, per migliorare partita dopo partita. Penso che stiamo crescendo, ma c'è ancora molto da lavorare. La prossima partita contro il Frosinone? Non sarà facile ma dovremo giocare con la stessa mentalità di oggi, facendo di tutto per vincere".