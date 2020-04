Torino, Aina: "Sarri non mi ha voluto al Chelsea. CR7 il più forte, Conte un grande uomo"

Un motivo in più per sfidare, quanto si potrà, la Juventus. È quello di Ola Aina, esterno del Torino che a Baiteze Squad ha raccontato un retroscena relativo al periodo trascorso al Chelsea con Maurizio Sarri: “Mi disse che sarei dovuto andare in prestito perché non avrei giocato. Durante il mercato avevo ricevuto offerte solo dalla Championship ma volevo giocare in Premier League. Quando poi mi ha chiamato il Torino ho accettato subito”.

Chi è l’avversario più tosto da affrontare?

"Ronaldo, parliamo del più forte in assoluto. Contro di lui abbiamo giocato tre derby, due persi e uno pareggiato. È difficilissimo giocare contro di lui”.

Parole dolci per Conte.

“Un grande uomo, uno di quelli che cura qualsiasi aspetto del lavoro, con tutto il suo staff tecnico”.