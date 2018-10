Torino, Aina: "Sono contento sia per la prestazione della squadra"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'esterno del Torino Ola Aina ha commentato in mixed zone il pareggio con la Fiorentina: "E' stata una partita difficile, sapevamo che la Fiorentina era una squadra forte. Abbiamo giocato bene, sono contento sia per la prestazione della squadra, che per quella personale, per questo è un peccato non essere riusciti a segnare il secondo gol. Abbiamo provato a creare tante occasioni, ma a volte le cose non vanno come si vorrebbe. La competizione in squadra? Penso sia una cosa buona, il Mister ha tante alternative fra cui scegliere. Quando non gioco, incoraggio sempre i miei compagni, esattamente come loro fanno con me".