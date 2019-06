Torino, Aina verso il riscatto: "In Italia sono stato molto bene"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dal ritiro della Nazionale nigeriana, Ola Aina ha avuto modo di parlare del suo futuro e di un possibile riscatto da parte del Torino (è di proprietà del Chelsea, ndr). "Non posso parlarne, so solo che mi sono goduto il mio periodo in Italia, sono stato bene. Adesso aspettiamo e vediamo cosa accadrà in questo mese".