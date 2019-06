Torino, Aina viene riscattato: 10 milioni di euro al Chelsea

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Torino ha deciso di riscattare Ola Aina. Il terzino sinistro vedrà un adeguamento contrattuale fino a un milione di euro, mentre non c'è stato niente da fare per lo sconto: Cairo ha dovuto spendere i 10 milioni per il riscatto, come racconta Tuttosport.