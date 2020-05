Torino, al Filadelfia una nuova normalità: via alle partitelle, ma senza docce

Pomeriggio al Filadelfia: così Moreno Longo ha cominciato con i lavori di gruppo dei suoi ragazzi. Li ha attesi tutti al centro sportivo, posticipando di qualche ora l’inizio dell’allenamento per evitare il caldo che sta cominciando a colpire la città della Mole, e poi ha diretto la seduta insieme al suo staff. C’è stata molta parte atletica: Belotti e compagni, infatti, hanno bisogno di ritrovare la forma fisica migliore dopo il lungo periodo lontano dai campi, non dagli allenamenti dal momento che quotidianamente avevano un programma da seguire.

E poi, al Filadelfia, si è visto anche il pallone, con alcune esercitazioni tra dribbling e tiri in porta. E pure la tanto attesa partitella, con i granata che hanno disputato una sfida a tempo e campo ridotti. Al termine dei lavori, però, niente doccia al Filadelfia: secondo il protocollo, infatti, il vapore acqueo potrebbe favorire la diffusione del virus. Resta sempre in attesa del rientro in campo il calciatore colpito da Coronavirus, il quale dopo il primo tampone negativo aspetta la notizia della definitiva guarigione per poter riaggregarsi al gruppo. Intanto, però, le sue condizioni restano buone e il giocatore è sempre asintomatico.