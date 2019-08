Torino, al lavoro per il rinnovo di De Silvestri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Torino lavora per il rinnovo dei suoi pezzi più importanti. Chi si è distinto in questo precampionato, e non solo, è senza dubbio Lorenzo De Silvestri. L’esterno romano è in scadenza di contratto il prossimo giugno e, secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, potrebbe essere il prossimo indiziato e negoziare un prolungamento della sua avventura all’ombra della Mole.