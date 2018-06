Torino, al lavoro per il riscatto del giovane Ferigra dalla Fiorentina

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Approdato in granata nell'operazione che ha visto Marco Benassi trasferirsi alla Fiorentina, Erik Ferigra si prepara a diventare un giocatore del Torino a titolo definitivo. Il club di Urbano Cairo - riporta La Gazzetta dello Sport - è infatti al lavoro per riscattare il difensore ecuadoregno classe '99, gradito da Mazzarri anche in chiave futura.