Torino, al San Paolo arbitro dello scudetto. Mazzarri: "Sono affari loro"

Dal corrispondente a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Suo malgrado, il Toro sarà arbitro dello scudetto bianconero. E il bello è che Walter Mazzarri, presentando il match contro il Napoli in scena oggi pomeriggio al San Paolo (ore 15), aveva accuratamente dribblato l'argomento senza nemmeno conoscere il risultato di Juve-Bologna (3-1): "Noi siamo arbitro solo di noi stessi, per quanto riguarda la lotta Juve-Napoli sono affari loro. Può succedere sempre di tutto nel calcio attuale". Ma il Torino inciderà, volente o nolente: un successo dei granata al San Paolo darebbe la matematica del settimo titolo consecutivo alla Juventus, al termine di uno dei campionati più combattuti di sempre. Stessa cosa o quasi per il pari, con la festa bianconera però rimandata di una giornata: a quel punto a Massimiliano Allegri basterebbe un solo punto in due partite, amministrando un vantaggio di +6. Un successo dei partenopei, invece, lascerebbe il discorso scudetto ancora socchiuso: a +4, come oggi, ma a sole due giornate dal termine.

RITORNO A NAPOLI - Dopo quattro stagioni alla guida degli azzurri, Mazzarri torna a San Paolo da avversario. Sarà l'ennesima occasione per testare il Toro contro una grande a cui, proprio lui, ha restituito la dimensione di big. "Se ho contribuito a dare agli azzurri l'attuale dimensione? Se lo dite voi mi fa piacere. Il lavoro che è stato fatto è comunque sotto gli occhi di tutti. Il ritorno a Napoli sarà particolare. A livello emotivo non è una gara come le altre. Ho avuto grandi soddisfazioni per quattro anni e maturato un legame importante con i tifosi: ho ricevuto tanto e penso di aver dato tanto. E questo non si dimentica. Oggi però conta solo la mia squadra, non appena inizierà la gara sarò il dodicesimo uomo del Toro".

LE SCELTE - Nonostante i granata abbiano nulla da chiedere al campionato, il tecnico di San Vincenzo si è mostrato particolarmente ermetico nel dare informazioni sull'undici iniziale. La squalifica di Moretti, giocoforza, permette a Bonifazi di giocarsi una chance in difesa, davanti a Sirigu, insieme a Burdisso e N'Koulou. Sulle corsia agiranno De Silvestri a destra e Ansaldi su quella mancina. In mediana dovrebbe partire il tandem Rincon-Baselli, con Ljajic sulla trequarti in compagnia di Edera, in vantaggio su Iago Falque. Davanti potrebbe iniziare Belotti, con Niang pronto a dargli il cambio a gara in corso: una staffetta inutile per il campionato, sì, ma importante per le prossime scelte di mercato.