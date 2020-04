Torino, al termine dell'emergenza saranno formalizzati i rinnovi di De Silvestri e Ansaldi

In questi giorni di isolamento domiciliare forzato, spiega la Gazzetta dello Sport, gli uomini mercato del Torino hanno portato avanti soprattutto i contatti per quanto riguarda i rinnovi. Quelli di Lorenzo De Silvestri e Cristian Ansaldi erano già stati idealmente concordati nei mesi scorsi, ma le ultime settimane sono servite per definire i dettagli. E una volta che sarà terminata l’emergenza, giocatori, agenti e società si incontreranno per mettere tutto nero su bianco.