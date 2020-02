vedi letture

Torino, alla ricerca del doppio bomber

Quasi tutti disponibili, per un Torino dal formato diverso. Moreno Longo inaugurerà al San Paolo contro il Napoli una strada differente dal punto di vista tattico, ed andrà alla ricerca dell’alchimia giusta per riuscire a valorizzare una coppia d’attacco come quella composta dal Gallo Belotti e da Simone Zaza che mai ha raggiunto i picchi di rendimento che in casa granata ci si attendeva dal momento dell’acquisto dell’attaccante lucano dal Valencia. Ed allora spazio al 3-5-2, con l’esperienza ed il mestiere di De Silvestri ed Ansaldi sulle corsie esterne, pronti ad innescare il doppio centravanti. Alla caccia del gol, e magari anche di punti che mancano da troppo tempo.