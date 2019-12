Torino, allarme Belotti: a forte rischio la sua presenza contro la Fiorentina

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

I nuovi esami non portano buone notizie ad Andrea Belotti: gli accertamenti ulteriori ai quali si è sottoposto il Gallo, come riportato dal club di via Arcivescovado, “hanno evidenziato un danno ad alcune fibre muscolari non visibile nelle precedenti indagini a causa del vasto ematoma”. Il capitano granata continua ad avvertire dolore, nonostante venerdì prima della partenza per Genova fosse sorridente e il tecnico Walter Mazzarri avesse dato buone possibilità circa un suo recupero per la gara contro i rossoblù. E invece, ora si riducono addirittura le speranza di vederlo contro la Fiorentina, nella sfida delle 15 all’Olimpico Grande Torino. “Proseguirà nel percorso terapeutico stabilito” comunica lo staff medico granata. E prevede sedute in piscina e lavoro differenziato, per rivederlo in gruppo bisognerà aspettare ancora. Il rischio è addirittura la prossima settimana, anche se sono attese novità su Belotti di giorno in giorno.