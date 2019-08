Torino, alle 13.30 l'avversario ai playoff: rischio PSV o Wolverhampton

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'è voglia d'Europa da parte dei tifosi del Torino e lo si vede dalla prevendita per la partita contro lo Shakhtyor Soligorsk, che viaggia a gonfie vele. Intanto alle 13.30, a Nyon, i granata conosceranno gli eventuali avversari per i playoff, in programma il 22 e 29 agosto. Le squadre sono state divise in gruppi di sorteggi, si conoscono quindi già le possibili 8 avversarie, alcune delle quali realmente complicate, ossia le vincenti di queste quattro sfide:

Pyunik (Armenia)-Wolverhampton (Inghilterra)

Legia (Polonia)-Atromitos (Grecia)

FCSB (Romania)-Mlada Boleslav (Repubblica Ceca)

Haugesund (Norvegia)-PSV Eindhoven (Olanda)