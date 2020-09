Torino, almeno due uscite in attacco. Aumenta la fiducia per Lucas Torreira

vedi letture

Il punto sul mercato del Torino sul quotidiano 'La Stampa' oggi in edicola. La priorità per il centrocampo è sempre Lucas Torreira dell'Arsenal: le parti sono sempre al lavoro, il giocatore vuole tornare in Italia e il passo indietro effettuato ieri dalla Fiorentina aumenta la fiducia la possibilità di chiudere la trattativa.

Il ds Vagnati, però, è concentrato anche sulle uscite. In particolar modo in attacco - si legge - dovranno andare via due tra Edera, Millico, Iago Falquè e Berenguer.