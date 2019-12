Torino, almeno quattro cessioni: da Bonifazi a Parigini. Zaza da valutare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Torino dovrà sfoltire una rosa chilometrica nel mercato di gennaio. Così i granata punteranno a lasciar partire i giocatori che sono stati impiegati di meno, da Bonifazi - che ha richieste da mezza Serie A, come SPAL e Bologna - a Edera, passando per Parigini e Millico. Poi c'è da valutare il caso Zaza, che piace alla Fiorentina ma che potrebbe non muoversi viste le buone prestazioni dell'ultimo mese. A spiegarlo è Tuttosport.