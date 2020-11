Torino, altro indizio di rinascita per Zaza

É uno Zaza di lusso quello che l’ultima settimana sembra avere restituito al Torino. Il primo bagliore si è verificato a San Siro nonostante la sconfitta patita contro l’Inter, mettendo in luce una rinnovata verve realizzativa ed una prestazione confortante anche al servizio della squadra. Il secondo indizio è giunto dal successo in Coppa Italia contro la Virtus Entella, ancora una volta marchiato anche dal gol dell’attaccante lucano. Il prossimo passo è la sfida da ex contro la Sampdoria, ovvero una delle squadre che ha contribuito a lanciare le qualità di Zaza dopo il termine dell’esperienza all’Atalanta. Occasione unica per incastonare un nuovo mattone nel progetto di rinascita, e per fornire il terzo indizio relativo al proprio ritorno ai massimi livelli. In casa Torino non si aspetta altro.