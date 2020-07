Torino, anche Di Francesco in lizza per la panchina dell'anno prossimo

Eusebio Di Francesco, ex allenatore di Sassuolo, Roma e Sampdoria, sarebbe nella lista di nomi di Urbano Cairo per la prossima stagione. Dopo Semplici e Giampaolo, secondo Sky il mister pescarese potrebbe tornare in pista con i granata nel prossimo campionato di Serie A, visto l'addio praticamente scontato di Longo. In lizza per allenare Belotti e compagni ci sono però anche altri nomi, come Liverani e Maran: tutto aperto dunque, col dominio di panchine destinato a iniziare subito dopo la fine del campionato.