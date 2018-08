© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo Parma: anche il Torino sembra essere molto interessato ad acquisire le prestazioni di Mario Balotelli, in scadenza a giugno 2019. I primi contatti con Raiola sono stati avviati, certo è che le ipotetiche destinazioni italiane implicherebbero una cospicua diminuzione di ingaggio per il centravanti che oggi percepisce 5,4 milioni di euro all’anno.