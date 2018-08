© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Anche il Bordeaux sulle tracce di M'Baye Niang. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport i francesi si aggiungono a Nizza e Betis per l'attaccante francese, con i granata che lo cederanno solo di fronte a un'offerta che non produca una minusvalenza. In questo momento la squadra della Costa Azzurra sembra essere in vantaggio sulla concorrenza.