Torino, anche il Siviglia su Izzo. Ma Cairo alza il muro sul difensore

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Torino alza il muro a protezione di Armando Izzo. La crescita costante del difensore in maglia granata non è passata inosservata e nelle ultime settimane Inter, Roma e Siviglia si sono mosse per il difensore ex Genoa.

L'ultimo interesse in ordine temporale è quello del club andaluso raccontato nelle scorse ore da Estadio Deportivo, ma per Tuttosport il Torino continuerà a dire no ad ogni possibile trattativa.